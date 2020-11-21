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В «Зените» рассказали о состоянии Азмуна, Оздоева и Вендела

15:32
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«Зенит» сообщил о состоянии травмированных футболистов, пропускающих матч 15-го тура Тинькофф РПЛ против «Ахмата».

«Дриусси и Азмун продолжают тренироваться по индивидуальной программе. Магомед Оздоев и Вендел вернулись из расположения сборных с небольшими проблемами и не готовились к матчу.

Данил Круговой продолжает проходить обязательный карантин после возвращения из молодёжной сборной с сомнительным тестом на COVID-19: игрок чувствует себя хорошо, никаких симптомов болезни нет, однако согласно медицинскому регламенту клуба он изолирован от команды до получения результатов финальных тестов", — говорится в заявлении на официальном сайте «Зенита».

Дополнительная информация:

https://fc-zenit.ru/news/2020-11-21-akhmat-zenit-dzyuba-i-erokhin-poyavyatsya-s-pervykh-minut-.htm

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