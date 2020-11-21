В «Зените» рассказали о состоянии Азмуна, Оздоева и Вендела
«Зенит» сообщил о состоянии травмированных футболистов, пропускающих матч 15-го тура Тинькофф РПЛ против «Ахмата».
«Дриусси и Азмун продолжают тренироваться по индивидуальной программе. Магомед Оздоев и Вендел вернулись из расположения сборных с небольшими проблемами и не готовились к матчу.
Данил Круговой продолжает проходить обязательный карантин после возвращения из молодёжной сборной с сомнительным тестом на COVID-19: игрок чувствует себя хорошо, никаких симптомов болезни нет, однако согласно медицинскому регламенту клуба он изолирован от команды до получения результатов финальных тестов", — говорится в заявлении на официальном сайте «Зенита».
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://fc-zenit.ru/news/2020-11-21-akhmat-zenit-dzyuba-i-erokhin-poyavyatsya-s-pervykh-minut-.htm
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