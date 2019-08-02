В "Зените" подтвердили, что клуб интересовался Мариу Фернандесом

Председатель совета директоров "Зенита" Елена Илюхина в интервью РИА "Новости" рассказала, почему клуб отказался от приобретения 28-летнего защитника ЦСКА и сборной России Мариу Фернандеса. Сегодня сине-бело-голубые объявили о трансфере 22-летнего бразильского нападающего Малкома из "Барселоны".

– Весной ходили слухи об интересе "Зенита" к защитнику ЦСКА Мариу Фернандесу. По нему велись переговоры?

– Мы действительно рассматривали кандидатуру Фернандеса под Лигу чемпионов, однако цена, как нам показалось, была завышена и несопоставима с фактическим уровнем и дальнейшей перспективой. Понимание того, что необходимость в игроке такого плана никуда не исчезла, привела нас к Малкому, молодому игроку из "Барселоны", цена за которого оказалось сопоставимой с его возможностями, игровым потенциалом и перспективой на будущее.

"Зенит" подписал Малкома, "Спартак" меняет команду

Трансферное лето чемпионата России. Все сделки – в одной таблице