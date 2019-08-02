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"Зенит" объявил о переходе Малкома из "Барселоны"

Малком. Фото ФК "Зенит"
Малком. Фото ФК "Зенит"
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Нападающий Малком перешел из "Барселоны" в "Зенит"​, сообщает официальный сайт клуба из Санкт-Петербурга. Контракт с бразильцем рассчитан на 5 лет. 

"Барселона" подтвердила трансфер футболиста и сообщила сумму сделки. Она составит 40 миллионов евро + 5 миллионов (бонусы).

В прошлом сезоне 22-летний Малком провел за "Барселону" 24 матча во всех турнирах, забил 4 мяча и сделал 2 результативные передачи.

Ранее Малком выступал за "Бордо" и "Коринтианс". Портал transfermarkt.de оценивает футболиста в 40 миллионов евро.

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https://fc-zenit.ru/news/2019-08-02-malkom-v-zenite-.htm

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