"Зенит" объявил о переходе Малкома из "Барселоны"

Нападающий Малком перешел из "Барселоны" в "Зенит"​, сообщает официальный сайт клуба из Санкт-Петербурга. Контракт с бразильцем рассчитан на 5 лет.

Малком — в «Зените»! 💙🔝



Сине-бело-голубые и футбольный клуб «Барселона» достигли соглашения о переходе бразильского полузащитника. Все подробности: https://t.co/eUVjBLAPux#ДавайМалком pic.twitter.com/bh56ZJ74LO — ФК «Зенит»🌊 (@zenit_spb) August 2, 2019

"Барселона" подтвердила трансфер футболиста и сообщила сумму сделки. Она составит 40 миллионов евро + 5 миллионов (бонусы).

В прошлом сезоне 22-летний Малком провел за "Барселону" 24 матча во всех турнирах, забил 4 мяча и сделал 2 результативные передачи.

Ранее Малком выступал за "Бордо" и "Коринтианс". Портал transfermarkt.de оценивает футболиста в 40 миллионов евро.

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