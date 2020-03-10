В ворота «Спартака» не назначены два пенальти

В ходе матча 21-го тура Тинькофф чемпионата России «Спартак» — «Краснодар» (0:1) в ворота красно-белых не назначены два 11-метровых удара. О первом из них «СЭ» уже сообщал. На 13-й минуте ошибся арбитр Сергей Лапочкин, не зафиксировавший фол Ильи Кутепова. Его ошибку не исправил видеоарбитр Николай Волошин, не вмешавшийся в действия судьи.

В том моменте после выполнения углового удара, когда мяч был в игре, в штрафной площади «Спартака» его защитник ударил Егора Сорокина рукой в лицо и помешал ему совершить удар по воротам. Рефери следовало наказать Кутепова 11-метровым и желтой карточкой.

Второй эпизод случился на 76-й минуте. Айртон совершил фол по неосторожности, в штрафной площади подыграв себе левой рукой. Лапочкин находился далеко от места событий. ВАР Волошин в его действия вмешиваться не стал. (Александр Бобров)