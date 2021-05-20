В «Спартаке» рассказали о планах оптимизации состава второй команды

Пресс-атташе «Спартака» Ярослав Кулемин в разговоре с «СЭ» рассказал о планах оптимизации состава второй команды.

В четверг, 20 мая, Telegram-канал «Дай ударить» сообщил, что клуб планирует расстаться с рядом игроков выступающего в первом дивизионе «Спартака-2»: вратарями Тимуром Акмурзиным и Артемом Поплевченковым, а также нападающим Николосом Кутателадзе и с защитником Ильей Голосовым.

«Перспективы каждого отдельного игрока сейчас обсуждаются. В целом есть необходимость оптимизировать численность команд», — сказал Кулемин «СЭ».

(Сергей Федоров)