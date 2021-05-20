Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

В «Спартаке» рассказали о планах оптимизации состава второй команды

12:35
Теги:

Пресс-атташе «Спартака» Ярослав Кулемин в разговоре с «СЭ» рассказал о планах оптимизации состава второй команды.

В четверг, 20 мая, Telegram-канал «Дай ударить» сообщил, что клуб планирует расстаться с рядом игроков выступающего в первом дивизионе «Спартака-2»: вратарями Тимуром Акмурзиным и Артемом Поплевченковым, а также нападающим Николосом Кутателадзе и с защитником Ильей Голосовым.

«Перспективы каждого отдельного игрока сейчас обсуждаются. В целом есть необходимость оптимизировать численность команд», — сказал Кулемин «СЭ».

(Сергей Федоров)

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Талантливый вратарь, проваливший свой последний сезон в КХЛ, возвращается из Америки. Он будет играть за «Авангард»
Биография советской «Мальвины» Татьяны Проценко
Пострадавшему после наезда рэпера на BMW подростку начали угрожать
Заместитель прокурора Гагаринского района Москвы выпал из окна

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд