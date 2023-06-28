Ду Кейрос рассказал, чье мнение стало решающим при переходе в «Зенит»

Новичок «Зенита» Ду Кейрос прокомментировал переход в питерский клуб.

— С кем вы советовались перед переходом в «Зенит»? Чье мнение стало решающим?

— Я бы назвал Малкома. Когда появились разговоры об этом предложении, мы с ним созвонились. Он рассказал очень много хороших вещей о «Зените» и сказал, чтобы я не сомневался. После его слов и серьезного обсуждения в семье я принял это решение.

— Собираетесь ли учить русский язык?

— Обязательно. Я уже взял несколько онлайн-уроков русского языка до отправления в Россию и планирую продолжать обучение. Я понимаю, насколько это важно для моей жизни здесь — для того, чтобы ощущать себя частью общества.

— Правда ли, что сборы здесь сложнее, чем в Бразилии?

— Действительно, европейский футбол изменился за последние годы. Предсезонные подготовка здесь посерьезнее, потяжелее. Но я думаю, что все это поможет мне только лучше подготовиться к старту в новой команде.

— Вы уже неделю тренируетесь с «Зенитом». На ваш взгляд, кто из партнеров самый жесткий на поле и кто самый веселый за его пределами?

— Вопрос немного сложный для меня, потому что пока для меня все вокруг новое. Вокруг меня столько новых игроков, что, честно признаюсь, я еще не успел всех выучить по именам. Но атмосфера крутая — на поле жесткая борьба. Сложно выделить кого-то одного: все, стараются, отдаются все свои силы на тренировках. А за пределами поля я, понятное дело, пока больше всего общаюсь с бразильцами.

23 июня «Зенит» объявил, что Ду Кейрос присоединился к команде. В начале года 23-летний полузащитник стал частью сделки по обмену Юри Алберто в «Коринтианс».