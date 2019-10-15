В тренировке «Урала» приняли участие дети с ДЦП

«Урал» в своем официальном Twitter опубликовал видео с тренировки команды, в которой приняли участие дети с ДЦП.

— Сегодня тренировку нашей главной команды посетили дети с диагнозом ДЦП, — написал клуб. — Эти дети тоже занимаются футболом и скоро будут участвовать в соревнованиях.

Ближайший матч уральской команды состоится 19 октября в рамках 13-го тура РПЛ, в котором «Урал» сыграет на выезде с «Тамбовом».

Сегодня тренировку нашей главной команды посетили дети с диагнозом ДЦП. Эти дети тоже занимаются футболом и скоро будут участвовать в соревнованиях. pic.twitter.com/FEQMGfIROh — ФК Урал (@FCURAL) October 15, 2019

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