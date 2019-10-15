РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Теги

Горячие темы

Авторские рубрики

Новости   //    Футбол   //    РПЛ

В тренировке «Урала» приняли участие дети с ДЦП

11:54
Теги:

«Урал» в своем официальном Twitter опубликовал видео с тренировки команды, в которой приняли участие дети с ДЦП.

— Сегодня тренировку нашей главной команды посетили дети с диагнозом ДЦП, — написал клуб. — Эти дети тоже занимаются футболом и скоро будут участвовать в соревнованиях.

Ближайший матч уральской команды состоится 19 октября в рамках 13-го тура РПЛ, в котором «Урал» сыграет на выезде с «Тамбовом».

Чемпионат России по футболу-2019/2020: турнирная таблица РПЛ, расписание матчей, онлайн-трансляции, календарь и результаты игр

Опрос

проголосовало: 16588
Все опросы
«Спартак» и Тедеско: вы за или против?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 13-й тур. «Зенит» — «Ростов» и другие матчи




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир