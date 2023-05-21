В «Спартаке» рассказали, сколько билетов реализовано на матч с ЦСКА

Руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал, сколько продано билетов на матч 28-го тура РПЛ с ЦСКА.

— Мы ожидаем в районе 25 тысяч. Матч вызвал большой ажиотаж, большой спрос. Я думаю, что сегодня будет хорошая атмосфера, — сказал Зеленов «СЭ».

Встреча команд состоится сегодня, 21 мая, на «Открытие Банк Арене» и начнется в 16.30