«Крылья Советов» — «Урал»: хозяева ведут по итогам первого тайма

«Крылья Советов» дома обыгрывают «Урал» в матче 28-го тура РПЛ — 1:0.

Автором единственного гола стал защитник самарской команды Гленн Бейл, который открыл счет на 45+4-й минуте матча.

Также на 20-й минуте встречи Вратарь «Крыльев Советов» Иван Ломаев получил повреждение и не смог продолжить матч.

На поле его заменил Евгений Фролов, этот выход на поле стал первым для 35-летнего голкипера в текущем сезоне.