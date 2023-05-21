«Крылья Советов» — «Урал»: хозяева ведут по итогам первого тайма
«Крылья Советов» дома обыгрывают «Урал» в матче 28-го тура РПЛ — 1:0.
Автором единственного гола стал защитник самарской команды Гленн Бейл, который открыл счет на 45+4-й минуте матча.
Также на 20-й минуте встречи Вратарь «Крыльев Советов» Иван Ломаев получил повреждение и не смог продолжить матч.
На поле его заменил Евгений Фролов, этот выход на поле стал первым для 35-летнего голкипера в текущем сезоне.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|28
|20
|6
|2
|72-19
|66
|
2
|ЦСКА
|27
|16
|6
|5
|51-24
|54
|
3
|Ростов
|27
|14
|8
|5
|44-35
|50
|
4
|Спартак
|27
|14
|8
|5
|58-36
|50
|
5
|Ахмат
|28
|15
|4
|9
|47-34
|49
|
6
|Динамо
|28
|13
|6
|9
|47-38
|45
|
7
|Краснодар
|27
|12
|7
|8
|57-44
|43
|
8
|Оренбург
|28
|12
|4
|12
|52-54
|40
|
9
|Локомотив
|28
|11
|6
|11
|47-43
|39
|
10
|Сочи
|27
|11
|4
|12
|36-48
|37
|
11
|Урал
|28
|8
|6
|14
|29-45
|30
|
12
|Кр. Советов
|28
|7
|8
|13
|30-43
|29
|
13
|Факел
|28
|5
|12
|11
|34-46
|27
|
14
|Пари НН
|27
|6
|5
|16
|27-50
|23
|
15
|Химки
|28
|4
|6
|18
|25-62
|18
|
16
|Торпедо
|28
|3
|4
|21
|20-55
|13
Результаты / календарь
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26 тур
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28 тур
29 тур
30 тур
|20.05
|14:00
|
Локомотив – Факел
|1 : 0
|20.05
|16:30
|
Торпедо – Динамо
|0 : 3
|20.05
|16:30
|
Оренбург – Зенит
|2 : 2
|20.05
|19:00
|
Ахмат – Химки
|3 : 0
|21.05
|14:00
|
Кр. Советов – Урал
|3 : 0
|21.05
|16:30
|
Спартак – ЦСКА
|- : -
|21.05
|19:00
|
Краснодар – Ростов
|- : -
|22.05
|19:00
|
Пари НН – Сочи
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|23
|
|
Квинси Промес
Спартак
|18
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|17
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|10
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|26
|1
|4
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|18
|1
|3
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|26
|1
|7
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