В «Спартаке» рассказали о задачах команды на сезон

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев высказался о задачах команды на сезон-2023/24.

— Мы строим команду, которая должна быть конкурентноспособной, бороться за самые высокие места, — приводит слова Малышева «РБ Спорт». - Это задача — долгосрочная. Стараюсь не бросать перчатки, а работать. Будем создавать все условия, чтобы команда была конкурентоспособной.

— В вашем контракте с клубом стоит KPI — чемпионство и кубок?

— Нет, таких задач не стоит. Но как болельщик очень хочу, чтобы мы добивались максимального результата.

В первом туре РПЛ «Спартак» на своем поле обыграл «Оренбург» (3:2). Победу красно-белыми принесли гол Виктора Мозеса и дубль Даниила Хлусевича.