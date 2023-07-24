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Сегодня, 16:12

В «Спартаке» рассказали о задачах команды на сезон

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев высказался о задачах команды на сезон-2023/24.

Мы строим команду, которая должна быть конкурентноспособной, бороться за самые высокие места, — приводит слова Малышева «РБ Спорт». - Это задача — долгосрочная. Стараюсь не бросать перчатки, а работать. Будем создавать все условия, чтобы команда была конкурентоспособной.

— В вашем контракте с клубом стоит KPI — чемпионство и кубок?

— Нет, таких задач не стоит. Но как болельщик очень хочу, чтобы мы добивались максимального результата.

В первом туре РПЛ «Спартак» на своем поле обыграл «Оренбург» (3:2). Победу красно-белыми принесли гол Виктора Мозеса и дубль Даниила Хлусевича.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/gendirektor-spartaka-nazval-zadachi-komandy-na-novy-j-sezon-rpl/
Футбол
ФК Спартак (Москва)
Олег Малышев
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«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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Гендиректор «Спартака» Малышев подтвердил интерес к Санчесу
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 1 1 0 0 3-1 3
2
 Зенит 1 1 0 0 2-0 3
3
 Сочи 1 1 0 0 2-0 3
4
 Спартак 1 1 0 0 3-2 3
5
 Ростов 1 1 0 0 2-1 3
6
 Урал 1 1 0 0 2-1 3
7
 Кр. Советов 1 1 0 0 2-1 3
8
 Локомотив 1 0 1 0 2-2 1
9
 Рубин 1 0 1 0 2-2 1
10
 Оренбург 1 0 0 1 2-3 0
11
 ЦСКА 1 0 0 1 1-2 0
12
 Ахмат 1 0 0 1 1-2 0
13
 Факел 1 0 0 1 1-2 0
14
 Динамо 1 0 0 1 1-3 0
15
 Пари НН 1 0 0 1 0-2 0
16
 Балтика 1 0 0 1 0-2 0
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29.07 15:00
Кр. Советов – Динамо
 - : -
29.07 17:30
Урал – Пари НН
 - : -
29.07 20:00
Ростов – Зенит
 - : -
30.07 15:00
Рубин – Оренбург
 - : -
30.07 17:30
Факел – Локомотив
 - : -
30.07 20:00
Краснодар – Сочи
 - : -
30.07 20:00
Ахмат – ЦСКА
 - : -
31.07 19:30
Спартак – Балтика
 - : -
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Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 2
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 2
Тимур Аюпов

Тимур Аюпов

Урал

 1
П
Лукас Вера

Лукас Вера

Оренбург

 2
Хызыр Аппаев

Хызыр Аппаев

Факел

 1
Зелимхан Бакаев

Зелимхан Бакаев

Зенит

 1
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 1 1 0
Хорен Байрамян

Хорен Байрамян

Ростов

 1 0 1
Зелимхан Бакаев

Зелимхан Бакаев

Зенит

 1 0 1
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