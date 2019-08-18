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В соцсетях появилось видео, на котором Семак грубо высказывается в адрес судей

00:15
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после субботней игры с «Ахматом» (0:0) в грубой форме высказался о работе арбитров.

Это слышно на видео, которое выложил в Twitter RuFootball. Сразу после встречи футболисты петербургского клуба Ярослав Ракицкий и Магомед Оздоев стали выражать недовольство главному судье Алексею Матюнину и его помощнику. К ним подошел тренер «Зенита» Виллиам-де Оливейра и показал игрокам, чтобы они ушли. При этом сам-де Оливейра тоже начал общаться с рефери — судя по его жестам, чем-то возмущаясь. Позже в кадре появился Семак и, отстраняя бразильского специалиста от арбитров, произнес: «Не надо с этими козлами разговаривать».

Отметим, что в матче с «Ахматом» судьи ошибочно не засчитали два гола «Зенита» и не назначили пенальти в ворота грозненской команды.

Теперь Семак может быть дисквалифицирован на срок от двух до четырех матчей и оштрафован. Такое наказание предусмотрено пунктом 1 статьи 95 дисциплинарного кодекса РФС — за «оскорбительное поведение игрока или официального лица клуба в отношении официальных лиц матча до, во время и после матча, то есть использование ненормативной лексики, оскорбительных слов и выражений, а также оскорбительных жестов в отношении официальных лиц матча».

Зенит — Ахмат

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https://twitter.com/rufootballru/status/1162809744895238145

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