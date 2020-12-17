РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

В окружении Тедеско прокомментировали информацию о переговорах тренера с «Вердером»

16:31
Доменико Тедеско. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Доменико Тедеско. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

Как рассказал «СЭ» источник из окружения Доменико Тедеско, главный тренер «Спартака», а также его агент не ведут переговоров ни с одним другим клубом.

35-летний немецкий специалист твердо намерен доработать свой контракт до конца — до лета 2021 года. Он с большим уважением и любовью относится к московскому клубу, а единственная причина решения о непродлении соглашения — желание воссоединиться с семьей, поскольку в условиях ковид-ограничений жена с 4-летней дочерью не могут даже изредка навещать Доменико в России.

Ранее издание Metaratings сообщило, что Тедеско может стать главным тренером «Вердера».

Тедеско возглавлял «Спартак» с октября 2019 года. После матча 19-го тура Тинькофф РПЛ против «Зенита» (1:3) 35-летний специалист заявил, что не будет продлевать контракт со «Спартаком» и покинет клуб по окончании сезона.

(Константин Алексеев)

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
9
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир