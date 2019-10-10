В «Крыльях Советов» не исключают, что Соболев может покинуть команду

Председатель совета директоров «Крыльев Советов» Александр Фетисов отметил, что не исключает возможный уход из команды форварда Александра Соболева.

— Мы, безусловно, хотели бы иметь такого игрока в «Крыльях Советов», — цитирует ТАСС Фетисова. — Очень гордимся приглашением в сборную. Это даст плюс всей команде. Конечно, для команды он очень полезный человек, но и мы не рабовладельцы.

22-летний нападающий впервые получил вызов в сборную России на ближайшие матчи отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года против Шотландии и Кипра. В текущем розыгрыше РПЛ Соболев забил 10 мячей в 12 турах и является одним из лучших бомбардиров турнира. Его контракт с самарским клубом будет действовать до 31 декабря 2021 года.

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