РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Теги

Горячие темы

Авторские рубрики

Новости   //    Футбол   //    РПЛ

В «Крыльях Советов» не исключают, что Соболев может покинуть команду

08:53
Теги:

Председатель совета директоров «Крыльев Советов» Александр Фетисов отметил, что не исключает возможный уход из команды форварда Александра Соболева.

— Мы, безусловно, хотели бы иметь такого игрока в «Крыльях Советов», — цитирует ТАСС Фетисова. — Очень гордимся приглашением в сборную. Это даст плюс всей команде. Конечно, для команды он очень полезный человек, но и мы не рабовладельцы.

22-летний нападающий впервые получил вызов в сборную России на ближайшие матчи отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года против Шотландии и Кипра. В текущем розыгрыше РПЛ Соболев забил 10 мячей в 12 турах и является одним из лучших бомбардиров турнира. Его контракт с самарским клубом будет действовать до 31 декабря 2021 года.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Опрос

проголосовало: 10824
Все опросы
Кто фаворит чемпионата России после 12 туров?
Голосовать Обсудить опрос

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/6982438

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
2
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 13-й тур. «Зенит» — «Ростов» и другие матчи




Прямой эфир
Прямой эфир