Озбилиз объяснил, в какой европейский чемпионат стоит перейти Сперцяну

Бывший игрок «Спартака» Арас Озбилиз поделился с «СЭ» мнением о том, какой европейский чемпионат подойдет полузащитнику «Краснодара» Эдуарду Сперцяну.

«На мой взгляд, ему подойдут чемпионаты Бельгии и Нидерландов. Во Франции будет тяжело, там много борьбы и больше физической работы. Но, опять же, как я говорил в ситуации с Захаряном, Сперцяну нужно будет быстро привыкнуть к другой стране», — сказал Озбилиз «СЭ».

В сезоне-2023/24 Сперцян провел за «Краснодар» 33 матча, забил 11 мячей и сделал 7 голевых передач.

(Александр Абустин)

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