Гафин о Грулеве: «Похоже, в этом году мы на поле его не увидим»
Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин подтвердил информацию «СЭ» о том, что нападающий «Динамо» Вячеслав Грулев из-за повреждения выбыл до конца года.
24-летний форвард получил перелом большеберцовой кости в матче против «Локомотива» (0:0) в 12-м туре РПЛ.
«Грулев не сыграет до конца года? Скорее всего, это так. У Славы травма. Похоже, что в этом году мы на поле его не увидим», — сказал Гафин.
В сезоне-2023/24 Грулев забил 3 гола и сделал 2 результативные передачи в 15 матчах за «Динамо» во всех турнирах.
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|
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|
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|13
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|3
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|
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|13
|3
|3
|7
|15-21
|12
|
15
|Балтика
|13
|3
|2
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|
16
|Сочи
|13
|3
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|27.10
|19:00
|
Рубин – Балтика
|1 : 0
|28.10
|14:00
|
Факел – Спартак
|2 : 0
|28.10
|16:30
|
Ростов – Локомотив
|1 : 0
|28.10
|16:30
|
Кр. Советов – Оренбург
|1 : 1
|28.10
|19:00
|
Зенит – Ахмат
|2 : 1
|29.10
|14:00
|
Пари НН – Сочи
|1 : 0
|29.10
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|
Динамо – Урал
|2 : 1
|29.10
|19:30
|
ЦСКА – Краснодар
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ЖК
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|10
|
|
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Краснодар
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|П
|
|
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|
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Спартак
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|1
|3
|
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|1
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ЦСКА
|10
|1
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