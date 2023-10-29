Силкин назвал ожидаемой победу «Динамо» над «Уралом»

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин прокомментировал «СЭ» победу бело-голубых над «Уралом» (2:1) в матче 13-го тура РПЛ.

«Ожидаемая победа. Да, пропустили гол, но он не повлиял на исход игры. Если бы «Урал» начал забивать раньше, а не на последних минутах, было бы опасно», — сказал Силкин корреспонденту «СЭ» Софье Грецкой.

«Динамо» прервало 5-матчевую серию без побед в РПЛ. Бело-голубые с 21 очком поднялись на 4-е место в чемпионате России.