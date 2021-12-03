В ЦСКА отреагировали на решение болельщиков покинуть трибуны
Директор по связям с общественностью Сергей Аксенов в разговоре с «СЭ» прокомментировал решение болельщиков клуба покинуть стадион на 19-й минуте 11-й секунде матча с «Крыльями Советов».
— Как можете прокомментировать решение фанатов ЦСКА покинуть трибуны в качестве протеста?
— Знаем, что наши болельщики, которых ожидается на матче более тысячи, покинут трибуны на 19-й минуте 11-й секунде. Мы видим, что с ними солидарны фанатские объединения других клубов. Конечно, команде будет сложно без их поддержки, но мы понимаем решение болельщиков. Мы все равно вместе.
После матча 16-го тура Тинькофф РПЛ ЦСКА — «Зенит» (0:2) полиция начала задерживать болельщиков москвичей. Вероятной причиной задержаний стало использование пиротехники в концовке игры. Сообщалось, что было задержано 408 болельщиков
Фанатские движения ряда клубов премьер-лиги приняли решение покинуть трибуны во время матчей 17-го тура на 20-й минуте.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю