В ЦСКА отреагировали на решение болельщиков покинуть трибуны

Директор по связям с общественностью Сергей Аксенов в разговоре с «СЭ» прокомментировал решение болельщиков клуба покинуть стадион на 19-й минуте 11-й секунде матча с «Крыльями Советов».

— Как можете прокомментировать решение фанатов ЦСКА покинуть трибуны в качестве протеста?

— Знаем, что наши болельщики, которых ожидается на матче более тысячи, покинут трибуны на 19-й минуте 11-й секунде. Мы видим, что с ними солидарны фанатские объединения других клубов. Конечно, команде будет сложно без их поддержки, но мы понимаем решение болельщиков. Мы все равно вместе.

После матча 16-го тура Тинькофф РПЛ ЦСКА — «Зенит» (0:2) полиция начала задерживать болельщиков москвичей. Вероятной причиной задержаний стало использование пиротехники в концовке игры. Сообщалось, что было задержано 408 болельщиков

Фанатские движения ряда клубов премьер-лиги приняли решение покинуть трибуны во время матчей 17-го тура на 20-й минуте.