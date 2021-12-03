Тренер Непомнящий рассказал о договорном матче «Томи» с «Нальчиком»

Бывший главный тренер «Томи» Валерий Непомнящий рассказал о договорном матче с «Нальчиком» (1:1) в период его работы в томском клубе.

«По Томску скажу сразу — это самые приятные для меня воспоминания, — сказал Непомнящий в программе «Сычев подкаст и Денис Казанский». — Я много раз отказывался от предложений «Томи», но звезды сошлись так, что я все-таки оказался в Томске».

Тренер рассказал о первой встрече с руководством клуба.

«На первой встрече я сказал: «Давайте договоримся так: вы ко мне не обращаетесь ни с какими просьбами, а я никогда не говорю «нет». Они сказали: «Хорошо, договорились». До меня в том сезоне в клубе поработали три тренера. Сезон заканчивается, начинается новый. И вдруг выясняется, что нам задолжал «Нальчик». Юрий Красножан пришел и говорит: «Мы не можем быть в долгу. Мы играем в гостях и будет ничья». Я говорю: «Как я игрокам буду говорить?» Он отвечает: «А им не надо ничего говорить, они и так все знают», — заявил он.

По словам Непомнящего, один из футболистов «Томи» сказал ему, что не все зависит от них.

«Матч в итоге закончился со счетом 1:1, хотя должно было быть 0:0. Только один из футболистов, воспитанник «Спартака», который был не в теме, потом выступил. Ему сказали: «Ну ты че, Дима, совсем?» А он говорит: «Да я же не знал!» — подытожил тренер.

Напомним, что «Томь» и «Нальчик» сыграли вничью со счетом 1:1 в ноябре 2008 года.