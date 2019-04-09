В чем обвиняют Кокорина и Мамаева. Главные пункты

Напомним, сегодня началось полноценное судебное разбирательство дела по делу форварда "Зенита" Александра Кокорина и экс-полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева. Футболисты ранее были доставлены в здание Пресненского суда и вошли в зал заседания. Вместе с ними были Кирилл Кокорин и Александр Протасовицкий, которые также проходят по этому делу.

Главные пункты, по которым обвиняются подсудимые выглядят так:

- Был предварительный сговор и хулиганские побуждения в обоих случаях;

- Соловчуку нанесли легкий вред здоровью, сотрясение мозга;

- Паку нанесли удар с помощью оружия (деревянный стул) и руками, и тоже причинили легкий вред здоровью и закрытую черепно-мозговую травму;

- Пак сделал уместное замечание, так как обвиняемые вели себя вызывающе, демонстрируя явное неуважение обществу;

- Гайсину причинили физическую боль.

Напомним, футболисты были взяты под стражу за участие в двух драках в центре Москвы в октябре 2018 года, в результате которых были избиты водитель ведущей "Первого канала" Ольги Ушаковой – Виталий Соловчук, чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин.

Сначала они были помещены под стражу в СИЗО "Бутырка" до 8 декабря, затем срок ареста нескольк раз продлевали. Все апелляции были отклонены.

Суд над Кокориным и Мамаевым. Live!