В чем обвиняют Кокорина и Мамаева. Главные пункты

Напомним, сегодня началось полноценное судебное разбирательство дела по делу форварда "Зенита" Александра Кокорина и экс-полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева. Футболисты ранее были доставлены в здание Пресненского суда и вошли в зал заседания. Вместе с ними были Кирилл Кокорин и Александр Протасовицкий, которые также проходят по этому делу.
Главные пункты, по которым обвиняются подсудимые выглядят так:
- Был предварительный сговор и хулиганские побуждения в обоих случаях;
- Соловчуку нанесли легкий вред здоровью, сотрясение мозга;
- Паку нанесли удар с помощью оружия (деревянный стул) и руками, и тоже причинили легкий вред здоровью и закрытую черепно-мозговую травму;
- Пак сделал уместное замечание, так как обвиняемые вели себя вызывающе, демонстрируя явное неуважение обществу;
- Гайсину причинили физическую боль.
Напомним, футболисты были взяты под стражу за участие в двух драках в центре Москвы в октябре 2018 года, в результате которых были избиты водитель ведущей "Первого канала" Ольги Ушаковой – Виталий Соловчук, чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин.
Сначала они были помещены под стражу в СИЗО "Бутырка" до 8 декабря, затем срок ареста нескольк раз продлевали. Все апелляции были отклонены.