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Сегодня, 19:26

В «Балтике» прокомментировали подписание контракта с Джанаевым

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Генеральный директор «Балтики» Кирилл Волженкин в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал подписание контракта с голкипером Сосланом Джанаевым.

Вратарь перешел на правах свободного агента до конца сезона.

«Джанаев — опытный игрок, профессионал, который много лет играл на высочайшем уровне, выступал за сборную и в еврокубках. Мы рассчитываем на то, что опыт Сослана и его менталитет добавит «Балтике» спокойствия и уверенности, поможет команде, более молодым «балтийцам», лучше адаптироваться в новой для себя лиге и играть против лучших команд страны», — сказал Волженкин «СЭ».

36-летний Джанаев выступал за «Сочи» с 2019 года. Он провел 71 матч за команду, пропустил 89 мячей и 23 раза отстоял на ноль. 9 июня «Сочи» объявил об уходе вратаря.

Сослан Джанаев
ФК Балтика
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 6 4 2 0 9-2 14
2
 Зенит 6 4 1 1 14-5 13
3
 Урал 6 4 1 1 8-7 13
4
 Кр. Советов 6 3 2 1 14-9 11
5
 Динамо 6 3 2 1 13-11 11
6
 ЦСКА 6 3 1 2 13-9 10
7
 Спартак 6 3 1 2 12-10 10
8
 Локомотив 6 2 3 1 10-9 9
9
 Ахмат 6 2 1 3 9-8 7
10
 Пари НН 6 2 1 3 3-5 7
11
 Ростов 6 2 1 3 7-12 7
12
 Сочи 6 2 0 4 8-8 6
13
 Рубин 6 1 3 2 8-13 6
14
 Факел 6 1 1 4 5-10 4
15
 Балтика 6 1 0 5 4-10 3
16
 Оренбург 6 0 2 4 4-13 2
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Краснодар – Спартак
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