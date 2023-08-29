В «Балтике» прокомментировали подписание контракта с Джанаевым

Генеральный директор «Балтики» Кирилл Волженкин в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал подписание контракта с голкипером Сосланом Джанаевым.

Вратарь перешел на правах свободного агента до конца сезона.

«Джанаев — опытный игрок, профессионал, который много лет играл на высочайшем уровне, выступал за сборную и в еврокубках. Мы рассчитываем на то, что опыт Сослана и его менталитет добавит «Балтике» спокойствия и уверенности, поможет команде, более молодым «балтийцам», лучше адаптироваться в новой для себя лиге и играть против лучших команд страны», — сказал Волженкин «СЭ».

36-летний Джанаев выступал за «Сочи» с 2019 года. Он провел 71 матч за команду, пропустил 89 мячей и 23 раза отстоял на ноль. 9 июня «Сочи» объявил об уходе вратаря.