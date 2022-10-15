«Торпедо» — «Локомотив»: гол Изидора отменили из-за офсайда

Гол нападающего «Локомотива» Вильсона Изидора в матче 13-го тура РПЛ против «Торпедо» отменили из-за офсайда.

22-летний француз удачно успел на добивание после удара Ивана Игнатьева и отправил мяч в пустые ворота. Несмотря на это, гол не был засчитан, поскольку Игнатьев до этого находился в положении вне игры.

Счет в матче остался прежним — 0:0.