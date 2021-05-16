В «Арсенале» заявили, что матч с «Уфой» начнется не ранее чем через два часа
Пресс-служба «Арсенала» опубликовала информацию о ситуации с переносом матча заключительного, 30-го тура Тинькофф РПЛ против «Уфы». Встреча должна состояться в Уфе.
«Есть предварительное решение. Температуру воздуха будут измерять каждые 30 минут, но, по нашей информации, матч начнется не раньше, чем через два часа», — говорится в сообщении в официальном Twitter туляков.
???Есть предварительное решение. Температуру воздуха будут измерять каждые 30 минут, но, по нашей информации, матч начнется не раньше, чем через два часа. pic.twitter.com/5FntBTEdXc— ПФК «Арсенал» Тула (@pfc_arsenal) May 16, 2021
Изначально матч «Уфа» — «Арсенал» должен был начаться одновременно со всеми остальными играми 30-го тура чемпионата, но начало встречи было отложено из-за высокой температуры воздуха.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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