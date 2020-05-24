В «Ахмате» сообщили о результатах тестирования легионеров на коронавирус

Пресс-служба «Ахмата» сообщает, что тесты на коронавирус у всех иностранных игроков грозненской команды, которые ранее вернулись в расположение клуба из-за рубежа, дали отрицательные результаты.

«В настоящее время игроки находятся на карантине», — сообщается в официальном Twitter «Ахмата».

«Ахмат» занимает 16-е место с 20 очками в турнирной таблице РПЛ. Ранее стало известно, что чемпионат России возобновится 21 июня.