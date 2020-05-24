В «Ахмате» сообщили о результатах тестирования легионеров на коронавирус
17:02
Пресс-служба «Ахмата» сообщает, что тесты на коронавирус у всех иностранных игроков грозненской команды, которые ранее вернулись в расположение клуба из-за рубежа, дали отрицательные результаты.
«В настоящее время игроки находятся на карантине», — сообщается в официальном Twitter «Ахмата».
«Ахмат» занимает 16-е место с 20 очками в турнирной таблице РПЛ. Ранее стало известно, что чемпионат России возобновится 21 июня.
«Тесты на COVID-19 иностранных футболистов грозненцев, находившихся за границей после приостановки чемпионата и вернувшихся на днях в расположение клуба, дали отрицательный результат. В настоящее время игроки находятся на карантине». pic.twitter.com/CEWStgrNx6— FC Akhmat Grozny (@akhmatgrozny) May 24, 2020
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