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В «Ахмате» сообщили о результатах тестирования легионеров на коронавирус

17:02
Футболисты «Ахмата». Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Футболисты «Ахмата». Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Пресс-служба «Ахмата» сообщает, что тесты на коронавирус у всех иностранных игроков грозненской команды, которые ранее вернулись в расположение клуба из-за рубежа, дали отрицательные результаты.

«В настоящее время игроки находятся на карантине», — сообщается в официальном Twitter «Ахмата».

«Ахмат» занимает 16-е место с 20 очками в турнирной таблице РПЛ. Ранее стало известно, что чемпионат России возобновится 21 июня.

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. Пауза из-за коронавируса




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