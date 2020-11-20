В «Ахмате» рассказали о состоянии игроков перед матчем с «Зенитом»

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров в разговоре с «СЭ» рассказал о микротравмах футболистов клуба и о планах на ближайшие туры в Тинькофф РПЛ. В субботу грозненцы на своем поле примут «Зенит» в матче 15-го тура.

— Все ли игроки готовятся к предстоящему туру? Все ли хорошо у всех со здоровьем?

— Почти у всех все хорошо. Сейчас не буду говорить перед игрой, у кого именно не очень, но есть у некоторых микротравмы. Будут эти футболисты играть в завтрашнем матче или нет — пока под вопросом. Если говорить о ковиде, то его ни у кого нет.

— Учитывая положение в турнирной таблице и положительную динамику после прихода Андрея Талалаева, на что рассчитываете в этом сезоне?

— Рассчитывать можно на все, что угодно, а чемпионат покажет игру команды. То, как сегодня команда играет и бьется, нам нравится, мы довольны. И перед каждой игрой ставится задача — проявить себя, добиться максимального результата. Все остальное — посмотрим в конце весны. (Екатерина Звенигородская)