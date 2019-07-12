03:49 | Футбол — РПЛ

Урош Спаич: "На сборах полезно было встретиться с командами из РПЛ"

0
Обсудить

Защитник "Краснодара" Урош Спаич считает, что товарищеский турнир с участием клубов РПЛ помог его команде лучше подготовиться к сезону. В первом туре краснодарцы сыграют 14 июля проти "Ахмата".

– На сборах полезно было встретиться с командами из РПЛ, против которых будем играть в сезоне, – цитируют "Известия" Спаича. – Это должно помочь новичкам "Краснодара" быстрее адаптироваться. Безусловно, времени очень мало, но стараемся сделать всё возможное, чтобы быть полностью готовыми к старту сезона. Думаю, в Австрии мы проделали серьезную работу. У тех, кто пополнил клуб этим летом, очень приличный уровень, так что, уверен, всё будет хорошо.

Ахмат - Краснодар

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, онлайн-трансляции матчей, расписание и результаты игры

Опрос

Кто выиграет чемпионат России по футболу-2019/2020?
Обсудить
голосовать

Дополнительная информация

https://iz.ru/898275/sevastian-terletckii/dvazhdy-v-odnu-nevu-zashchitit-li-zenit-titul-chempiona-rpl

0
Обсудить
Загрузка...
Материалы сюжета: Премьер-лига-2019/20. Старт нового чемпионата
Материалы других СМИ