Стали известны стартовые составы «Урала» и «Зенита» на матч 8-го тура Тинькофф РПЛ. Начало встречи — в 16.30 (мск).

«Урал»: Помазун, Герасимов, Кулаков, Страндберг, Золотов, Подберезкин, Йовичич, Бикфалви, Эль-Кабир, Мишкич, Панюков

Запасные: Годзюр, Ароян, Бавин, Евсеев, Емельянов, Магомадов, Араторе, Шаболин, Аугустыняк, Караев

«Зенит»: Кержаков, Караваев, Круговой, Дуглас Сантос, Ловрен, Оздоев, Мостовой, Барриос, Дзюба, Азмун, Малком

Запасные: Васютин, Одоевский, Терентьев, Прохин, Жирков, Ерохин, Сутормин, Мусаев, Ригони, Шамкин

Следить за матчем «Урал» — «Зенит» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч ТВ.