«Урал» — «Зенит»: Панюков и Дзюба выйдут на поле с первых минут
15:26
Стали известны стартовые составы «Урала» и «Зенита» на матч 8-го тура Тинькофф РПЛ. Начало встречи — в 16.30 (мск).
«Урал»: Помазун, Герасимов, Кулаков, Страндберг, Золотов, Подберезкин, Йовичич, Бикфалви, Эль-Кабир, Мишкич, Панюков
Запасные: Годзюр, Ароян, Бавин, Евсеев, Емельянов, Магомадов, Араторе, Шаболин, Аугустыняк, Караев
«Зенит»: Кержаков, Караваев, Круговой, Дуглас Сантос, Ловрен, Оздоев, Мостовой, Барриос, Дзюба, Азмун, Малком
Запасные: Васютин, Одоевский, Терентьев, Прохин, Жирков, Ерохин, Сутормин, Мусаев, Ригони, Шамкин
Следить за матчем «Урал» — «Зенит» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч ТВ.
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 8-й тур. «Рубин» — «Спартак» и другие матчи
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