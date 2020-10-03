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Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Урал» уже четыре года не может забить ЦСКА на своем поле

19:10
Игорь Акинфеев. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Игорь Акинфеев. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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«Урал» в 10-м туре Тинькофф РПЛ на своем поле уступил ЦСКА (0:2), с 49-й минуты матча играя в большинстве. Это шестой домашний матч подряд, в котором уральцы не смогли поразить ворота Игоря Акинфеева.

Последний раз в Екатеринбурге футболисты «Урала» отличались в матче против ЦСКА 27 сентября 2014 года. Тогда на точные удары Эдгара Манучаряна, Федора Смолова и Александра Ерохина армейцы ответили дублем Сейду Думбья и голами Алана Дзагоева и Романа Еременко. (Денис Аль-Юсифи)

Последние шесть матчей между «Уралом» и ЦСКА в Екатеринбурге

Дата

Тренер Урала

Тренер ЦСКА

Счет

28.04.2016

Вадим Скрипченко

Леонид Слуцкий

0:3

13.08.2016

Вадим Скрипченко

Леонид Слуцкий

0:1

19.08.2017

Александр Тарханов

Виктор Гончаренко

0:0

16.03.2019

Дмитрий Парфенов

Виктор Гончаренко

0:1

29.09.2019

Дмитрий Парфенов

Виктор Гончаренко

0:3

03.10.2020

Юрий Матвеев

Виктор Гончаренко

0:2

Итого: +0=1-5, мячи 0-10

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