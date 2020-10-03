«Урал» уже четыре года не может забить ЦСКА на своем поле
«Урал» в 10-м туре Тинькофф РПЛ на своем поле уступил ЦСКА (0:2), с 49-й минуты матча играя в большинстве. Это шестой домашний матч подряд, в котором уральцы не смогли поразить ворота Игоря Акинфеева.
Последний раз в Екатеринбурге футболисты «Урала» отличались в матче против ЦСКА 27 сентября 2014 года. Тогда на точные удары Эдгара Манучаряна, Федора Смолова и Александра Ерохина армейцы ответили дублем Сейду Думбья и голами Алана Дзагоева и Романа Еременко. (Денис Аль-Юсифи)
Последние шесть матчей между «Уралом» и ЦСКА в Екатеринбурге
|
Дата
|
Тренер Урала
|
Тренер ЦСКА
|
Счет
|
28.04.2016
|
Вадим Скрипченко
|
Леонид Слуцкий
|
0:3
|
13.08.2016
|
Вадим Скрипченко
|
Леонид Слуцкий
|
0:1
|
19.08.2017
|
Александр Тарханов
|
Виктор Гончаренко
|
0:0
|
16.03.2019
|
Дмитрий Парфенов
|
Виктор Гончаренко
|
0:1
|
29.09.2019
|
Дмитрий Парфенов
|
Виктор Гончаренко
|
0:3
|
03.10.2020
|
Юрий Матвеев
|
Виктор Гончаренко
|
0:2
Итого: +0=1-5, мячи 0-10