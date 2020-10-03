«Урал» уже четыре года не может забить ЦСКА на своем поле

«Урал» в 10-м туре Тинькофф РПЛ на своем поле уступил ЦСКА (0:2), с 49-й минуты матча играя в большинстве. Это шестой домашний матч подряд, в котором уральцы не смогли поразить ворота Игоря Акинфеева.

Последний раз в Екатеринбурге футболисты «Урала» отличались в матче против ЦСКА 27 сентября 2014 года. Тогда на точные удары Эдгара Манучаряна, Федора Смолова и Александра Ерохина армейцы ответили дублем Сейду Думбья и голами Алана Дзагоева и Романа Еременко. (Денис Аль-Юсифи)

Последние шесть матчей между «Уралом» и ЦСКА в Екатеринбурге

Дата Тренер Урала Тренер ЦСКА Счет 28.04.2016 Вадим Скрипченко Леонид Слуцкий 0:3 13.08.2016 Вадим Скрипченко Леонид Слуцкий 0:1 19.08.2017 Александр Тарханов Виктор Гончаренко 0:0 16.03.2019 Дмитрий Парфенов Виктор Гончаренко 0:1 29.09.2019 Дмитрий Парфенов Виктор Гончаренко 0:3 03.10.2020 Юрий Матвеев Виктор Гончаренко 0:2

Итого: +0=1-5, мячи 0-10