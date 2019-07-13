"Урал" – "Уфа": где фолили на Игбуне? Правильно ли назначен пенальти?

На 85-й минуте матча 1-го тура чемпионата России "Урал" – "Уфа" (3:2) правильно поступил арбитр Сергей Карасев, назначивший 11-метровый удар в ворота гостей после падения Силвестра Игбуна.
85-я минута матча "Урал" - "Уфа".
В том эпизоде полузащитник "Урала" Андрей Егорычев совершил нарушение правил: он блокировал соперника, не играя в мяч, и сбил его, не дав продолжить атаку.
85-я минута матча "Урал" - "Уфа".
Любопытно, что ни сам Карасев, ни его первый ассистент Антон Аверьянов не могли видеть, где случился фол.
85-я минута матча "Урал" - "Уфа".
Получается, рефери гадал, принимая решение. Видеоповтор позволяет поддержать его вердикт. (Александр Бобров)
85-я минута матча "Урал" - "Уфа".
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