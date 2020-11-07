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«Урал» — «Спартак»: Погребняк сравнял счет

14:11
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Нападающий «Урала» Павел Погребняк сравнял счет в матче 14-го тура Тинькофф чемпионата России против «Спартака».

Он опередил опекуна после удачи с углового и с близкого расстояния поразил головой ворота Александра Максименко.

Урал — Спартак

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