Канищев: «Вендел в «Зените» заработал и захотел в этой жизни еще чего-то добиться»
Бывший футболист «Зенита» Александр Канищев высказался о том, что полузащитник сине-бело-голубых Вендел ищет варианты продолжения карьеры в другом клубе.
«Все банально просто. Человек достаточно тут заработал. Хочет достичь в своей карьере каких-то значимых спортивных вершин. Потому что играть здесь и выигрывать первенство РПЛ — это скучно. Перспектив с точки зрения участия в европейских кубках и каких-то международных соревнованиях не предвидится. Разве что играть в турнире с «Црвеной Звездой», «Нефтчи», «Фенербахче». Вот Вендел и захотел в этой жизни еще чего-то добиться. Потому что деньги — безусловно, важно, но не для всех они самое главное», — приводит «РБ Спорт» слова Канищева.
1 июля главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что клуб разрешил футболисту искать другую команду. 3 июля стало известно, что «Коринтианс» может арендовать футболиста с опцией выкупа в 18 миллионов евро.
Вендел перешел в «Зенит» в 2020 году. Действующий контракт 25-летнего бразильца с сине-бело-голубыми рассчитан до лета 2026 года.
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11
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14
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15
|Рубин
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16
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Спартак – Оренбург
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Ростов – Факел
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Сочи – Балтика
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Пари НН – Зенит
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Урал – ЦСКА
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