Дубль Комличенко принес «Ростову» победу над «Уралом»

«Ростов» в гостях обыграл «Урал» в матче 24-го тура чемпионата России — 3:1.

Счет в матче открыл форвард гостей Николай Комличенко, забив на 19-й минуте встречи. На 50-й минуте матча Комличенко оформил дубль в ворота «Урала» и удвоил преимущество своей команды.

На 80-й минуте после розыгрыша углового удара хавбек «Урала» Даниэл Мишкич отыграл один мяч.

На 90+1-й минуте встречи был назначен пенальти в ворота хозяев, который реализовал защитник «Ростова» Максим Осипенко.

«Ростов» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 49 очков за 24 тура. «Урал» находится на 11-м месте с 25 очками.