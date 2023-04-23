«Урал» — «Ростов»: Осипенко реализовал пенальти
Защитник «Ростова» Максим Осипенко реализовал пенальти в матче 24-го тура чемпионата России против «Урала».
28-летний защитник забил гол с 11-метровой отметки. Пенальти был назначен за нарушение на хавбеке «Ростова» Хорене Байрамяне в штрафной площади «Урала».
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Пари НН – Кр. Советов
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