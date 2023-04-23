Бальде: «Не каждый может стать профессионалом в «Барселоне»

Нападающий «Спартака» Кейта Бальде рассказал о времени, которое провел в академии «Барселоны».

«Не могу сказать, что что-то пошло не так. Я очень благодарен за весь опыт, который получил в Академии. Практически все было заложено именно в тот отрезок времени. Но не каждый может стать профессионалом в «Барселоне» и как итог играть за первую команду. Если говорить о моем пути, то после «Барселоны» я оказался в «Лацио», где уже в 17 лет выступал на высоком уровне. Не выберу, какой из этих клубов считаю для себя главным. Хотя, конечно, формировался как футболист и получал основные навыки я именно в Испании», — цитирует Бальде пресс-служба красно-белых.

В этом сезоне 25-летний игрок провел 5 матчей, забив два гола. После 23 туров РПЛ «Спартак» набрал 45 баллов и занимает третье место в турнирной таблице.