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«Урал» — «Химки»: Куат дебютирует в составе гостей

15:32
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Стали известны составы команд на матч 7-го тура Тинькофф РПЛ между «Уралом» и «Химками».

В составе подмосковной команды дебютирует полузащитник Исламбек Куат, о подписании которого клуб объявил в пятницу.

«Урал»: Помазун, Рыков, Кулаков, Страндберг, Золотов, Йовичич, Бикфалви, Егорычев, Эль-Кабир, Мишкич, Панюков

Запасные: Годзюр, Герасимов, Ароян, Бавин, Евсеев, Подберезкин, Емельянов, Магомадов, Араторе, Аугустыняк, Караев

«Химки»: Лантратов, Идову, Тихий, Данилкин, Корян, Ломовицкий, Боженов, Полярус, Казанцев, Куат, Дядюн

Запасные: Хомич, Генералов, Филин, Тихонов, Мурнин, Кухарчук, Мартусевич, Липовой, Воробьев, Конате, Алиев, Сигневич

Урал — Химки

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