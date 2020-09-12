«Урал» — «Химки»: Куат дебютирует в составе гостей
15:32
Стали известны составы команд на матч 7-го тура Тинькофф РПЛ между «Уралом» и «Химками».
В составе подмосковной команды дебютирует полузащитник Исламбек Куат, о подписании которого клуб объявил в пятницу.
«Урал»: Помазун, Рыков, Кулаков, Страндберг, Золотов, Йовичич, Бикфалви, Егорычев, Эль-Кабир, Мишкич, Панюков
Запасные: Годзюр, Герасимов, Ароян, Бавин, Евсеев, Подберезкин, Емельянов, Магомадов, Араторе, Аугустыняк, Караев
«Химки»: Лантратов, Идову, Тихий, Данилкин, Корян, Ломовицкий, Боженов, Полярус, Казанцев, Куат, Дядюн
Запасные: Хомич, Генералов, Филин, Тихонов, Мурнин, Кухарчук, Мартусевич, Липовой, Воробьев, Конате, Алиев, Сигневич
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 7-й тур. ЦСКА — «Спартак» и другие матчи