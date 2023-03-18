«Урал» — «Динамо»: Гончаренко был удален на последней минуте матча

Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко был удален на 90+3-й минуте матча 20-го тура РПЛ против «Динамо».

Специалист получил красную карточку за споры с главным арбитром Алексеем Амелиным.

Из-за этого удаления Гончаренко не сможет присутствовать на скамейке «Урала» в матче 21-го тура чемпионата России против «Зенита», который пройдет 1 апреля.