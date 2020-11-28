Умяров рассказал о работе с Тедеско
Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров рассказал, на какой позиции его видит главный тренер Доменико Тедеско.
— Тедеско уделяет тактике много времени?
— В этом плане он один из самых увлеченных тренеров, что я видел. Когда было теплее, то он объяснял все на поле. Сейчас разбираем тактику больше на доске и на экране, — приводит слова Умярова сайт красно-белых.
— В прошлом сезоне ты говорил следующее: «Мне комфортно играть на любой позиции в центре. Главное — выходить на поле!» Сейчас уже в большей степени ощущаешь себя опорником?
— Чаще мне доверяют именно эту роль, но я всегда готов к изменениям, в том числе по ходу матча. Многое зависит от схемы и от соперника. Раньше мы играли в две «восьмерки», сейчас — в два опорника. В первом случае я должен больше прессинговать, во втором — уделять основное внимание обороне, а прессингует «десятка».
— «Спартак» уже давно не забивал со штрафных. Как думаешь, почему?
— Уверен: дело в том числе в психологии. Потому что после тренировок отрабатывать удары остаются многие: и я, и Джордан, и Жиго, который классно бьет над «стенкой», и Джикия. У всех порой залетают просто невероятные мячи! Считаю, эта работа обязательно должна принести результат, и в ближайшее время кто-то из нас забьет со штрафного. Думаю, первым будет Ларссон.
— Джикия жалуется, что на доске, где перед матчами указывается список исполнителей «стандартов», его номер не появляется. А твой там бывает?
— Иногда. И Джи в шутку уже возмущался: «Как такое возможно: меня нет, а Умяров есть?!»
— Мастер штрафных ударов Фернанду успел дать тебе полезные советы, прежде чем покинул наш клуб?
— Да, я часто составлял ему дуэт на тренировках. Пока он набирал форму после травмы, мне даже удавалось с ним конкурировать. Но когда Фернандо был в порядке, то устраивал мне мастер-класс.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://spartak.com/news/2020-11-28-nail_umyarov_vo_vtorom_kruge_khotim_vystupit_ne_khuzhe_kak_minimum/
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю