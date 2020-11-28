Умяров рассказал о работе с Тедеско

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров рассказал, на какой позиции его видит главный тренер Доменико Тедеско.

— Тедеско уделяет тактике много времени?

— В этом плане он один из самых увлеченных тренеров, что я видел. Когда было теплее, то он объяснял все на поле. Сейчас разбираем тактику больше на доске и на экране, — приводит слова Умярова сайт красно-белых.

— В прошлом сезоне ты говорил следующее: «Мне комфортно играть на любой позиции в центре. Главное — выходить на поле!» Сейчас уже в большей степени ощущаешь себя опорником?

— Чаще мне доверяют именно эту роль, но я всегда готов к изменениям, в том числе по ходу матча. Многое зависит от схемы и от соперника. Раньше мы играли в две «восьмерки», сейчас — в два опорника. В первом случае я должен больше прессинговать, во втором — уделять основное внимание обороне, а прессингует «десятка».

— «Спартак» уже давно не забивал со штрафных. Как думаешь, почему?

— Уверен: дело в том числе в психологии. Потому что после тренировок отрабатывать удары остаются многие: и я, и Джордан, и Жиго, который классно бьет над «стенкой», и Джикия. У всех порой залетают просто невероятные мячи! Считаю, эта работа обязательно должна принести результат, и в ближайшее время кто-то из нас забьет со штрафного. Думаю, первым будет Ларссон.

— Джикия жалуется, что на доске, где перед матчами указывается список исполнителей «стандартов», его номер не появляется. А твой там бывает?

— Иногда. И Джи в шутку уже возмущался: «Как такое возможно: меня нет, а Умяров есть?!»

— Мастер штрафных ударов Фернанду успел дать тебе полезные советы, прежде чем покинул наш клуб?

— Да, я часто составлял ему дуэт на тренировках. Пока он набирал форму после травмы, мне даже удавалось с ним конкурировать. Но когда Фернандо был в порядке, то устраивал мне мастер-класс.