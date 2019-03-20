16:52 | Футбол — РПЛ

УК "Динамо": "Первый матч состоится тогда, когда поле будет высочайшего качества"

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Пресс-служба УК "Динамо", которая управляет Центральным стадионом "Динамо" имени Льва Яшина, прокомментировала "СЭ" замену газона на арене.

Предполагалось, что стадион откроется 10 марта матчем чемпионата России "Динамо""Спартак", однако поле арены не было допущено к проведению игр. Встреча "Динамо" с "Локомотивом"​, запланированная на 30 марта, также пройдет на другом стадионе – "Арена Химки".

– Сегодня состоялась встреча экспертной группы представителей УК "Динамо", РПЛ и ФК "Динамо", – говорится в сообщении пресс-службы УК "Динамо". – На заседании было принято совместное решение о полной замене газона на "Центральном стадионе "Динамо" в целях обеспечения максимально комфортной и безопасной игры футболистов. Наша принципиальная позиция заключается в том, чтобы газон на стадионе был не просто удовлетворительным и годным к игре, но соответствовал высоким стандартам газонных покрытий футбольных полей на лучших стадионах мира.

– Замена поля потребует определенного времени, – отметили в пресс-службе. – Первый футбольный матч на стадионе состоится тогда, когда новое поле будет высочайшего качества и сможет служить долго. Конкретные варианты замены газонного покрытия сейчас находятся в стадии проработки, решение будет принято в ближайшее время. Мы приложим все усилия, чтобы провести замену покрытия поля максимально качественно и быстро. (Илья Андреев)

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