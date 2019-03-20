УК "Динамо": "Первый матч состоится тогда, когда поле будет высочайшего качества"

Пресс-служба УК "Динамо", которая управляет Центральным стадионом "Динамо" имени Льва Яшина, прокомментировала "СЭ" замену газона на арене.

Предполагалось, что стадион откроется 10 марта матчем чемпионата России "Динамо" – "Спартак", однако поле арены не было допущено к проведению игр. Встреча "Динамо" с "Локомотивом"​, запланированная на 30 марта, также пройдет на другом стадионе – "Арена Химки".

– Сегодня состоялась встреча экспертной группы представителей УК "Динамо", РПЛ и ФК "Динамо", – говорится в сообщении пресс-службы УК "Динамо". – На заседании было принято совместное решение о полной замене газона на "Центральном стадионе "Динамо" в целях обеспечения максимально комфортной и безопасной игры футболистов. Наша принципиальная позиция заключается в том, чтобы газон на стадионе был не просто удовлетворительным и годным к игре, но соответствовал высоким стандартам газонных покрытий футбольных полей на лучших стадионах мира.

– Замена поля потребует определенного времени, – отметили в пресс-службе. – Первый футбольный матч на стадионе состоится тогда, когда новое поле будет высочайшего качества и сможет служить долго. Конкретные варианты замены газонного покрытия сейчас находятся в стадии проработки, решение будет принято в ближайшее время. Мы приложим все усилия, чтобы провести замену покрытия поля максимально качественно и быстро. (Илья Андреев)

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