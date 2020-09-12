«Уфа» уступила «Тамбову» в Саранске и опустилась в зону стыковых матчей

«Тамбов» обыграл «Уфу» (2:0) в матче 7-го тура Тинькофф РПЛ. В составе победителей голы забили Алексей Грицаенко и Михаил Костюков.

«Тамбов» набрал 7 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ. «Уфа» с 5 очками опустилась на 13-ю строчку.

Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига

7-й тур

«Тамбов» — «Уфа» — 2:0 (1:0)

Голы: Грицаенко, 42 (1:0). Костюков, 79 (2:0).

«Тамбов»: Рыжиков, Ойеволе, Тетрашвили, Рыбин, Шляков, Каплиенко, Грицаенко, Карасев (Балашов, 80), Чуперка (Костюков, 57), Панченко (Онугха, 81), Обухов (Карапетян, 66).

«Уфа»: Беленов, Аликин, Сухов (Бизяк, 70), Йокич, Данченко, Табидзе (Тилль, 55), Неделчару, Алиев, Безденежных, Фольмер (Гиоргобиани, 56), Жамалетдинов.

Предупреждения: Ойеволе, 7. Сухов, 31. Алиев, 41. Неделчару, 61. Тилль, 62. Каплиенко, 83.

Судьи: Левников (Санкт-Петербург). Болховитин, Жвакин (оба — Ленинградская область).

ВАР: Шадыханов (Москва). Демешко (Химки).

12 сентября. Саранск. Стадион «Мордовия Арена».