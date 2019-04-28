"Уфа" и "Урал" объявили стартовые составы на матч 26-го тура чемпионата России, информирует официальный сайт РПЛ. Встреча пройдет сегодня, 28 апреля, начало – в 11.30 (мск).

"Уфа" занимает 14-е место с 22 очками в турнирной таблице РПЛ. "Урал" с 33 баллами располагается на 10-й строчке.

Стартовый состав "Уфы": Беленов – Живоглядов, Никитин, Неделчару, Круговой, Йокич – Ванек, Карп, Сысуев – Игбун, Вомбергар.

Запасные: Шафинский, Акмурзин, Сухов, Аликин, Пуцко, Засеев, Кротов, Алиев, Безденежных, Салатич, Тилль, Бизяк.

Стартовый состав "Урала": Годзюр – Меркулов, Брызгалов, Ароян, Кулаков – Емельянов, Егорычев, Эль-Кабир, Араторе, Бикфалви – Панюков.

Запасные: Баклов, Данцев, Шанбиев, Динга, Поляков, Фидлер, Димитров, Бавин, Катрич, Погребняк.

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