Футболисты "Уфы" выйдут на поле в красной форме на матч 26-го тура чемпионата России против "Урала", сообщает официальный Твиттер башкирской команды. Встреча пройдет сегодня, 28 апреля, начало – в 11.30 (мск).
"Уфа" занимает 14-е место с 22 очками в турнирной таблице РПЛ. "Урал" с 33 баллами располагается на 10-й строчке.
Сегодня играем в красном! #УфаУрал pic.twitter.com/MTL0qUhaZv
– ФК УФА (@UfaFc) 28 апреля 2019 г.
Сегодня играем в красном! #УфаУрал pic.twitter.com/MTL0qUhaZv
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