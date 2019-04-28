Нападающий "Урала" Эрик Бикфалви на 16-й минуте открыл счет в матче 26-го тура чемпионата России против "Уфы". Встреча началась в 11.30 (мск).

Хавбек "Урала" Марко Араторе подал с флангового штрафного к линии вратарской, откуда Бикфалви в прыжке головой попал в дальний угол ворот "Уфы".

"Уфа" занимает 14-е место с 22 очками в турнирной таблице РПЛ. "Урал" с 33 баллами располагается на 10-й строчке.

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