Глава «Уфы» Мурзагулов ожидал, что его игроки «разорвут любого» после матча с «Химками»

Председатель Совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов прокомментировал победу своего клуба над «Тамбовом» (4:0) в матче 16-го тура Тинькофф РПЛ.

— Перед матчем вы говорили, что «Уфа» «камня на камне не оставит» от «Тамбова». Откуда была такая уверенность?

— Я же захожу в раздевалку после матчей, видел, как наши ребята реагировали на поражения, которые были. Особенно обидно было после «Химок». После того матча зашел в раздевалку, и мне аж самому страшно стало, смотреть на их волчьи глаза. Понимал, что в следующем матче они разорвут любого. Слава Богу, так оно и получилось.

В футболе многое решает психология. В прошлом матче с «Химками» у нас моментов было больше, чем сегодня с «Тамбовом», но удары не получались, с трех метров не могли запихнуть мяч в ворота. Футболисты — они очень ранимые натуры, психологически уязвимые. Не залетело один раз, не залетело второй раз — проиграли. А с «Тамбовом» забили быстрый гол, и мне сразу стало понятно, что сейчас команда побежит и полетит.

— У «Тамбова» проблемы с финансами, игрокам не платят деньги. Это могло повлиять?

— Думаю, что нет. Игроки «Тамбова», наоборот, были злыми и хотели показать, что они умеют играть в футбол. Доказать, что заслуживают своей зарплаты. Раненые звери очень больно кусаются. Мы очень серьезно себя настраивали себя на этот матч. (Севастиан Терлецкий)

23 ноября уфимцы уступили «Химкам» (1:2) в матче 15-го тура чемпионата России.