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Рахимов доволен игрой «Уфы» в матче с «Тамбовом»

16:12
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Главный тренер «Уфы» Рашид Рахимов после матча 16-го тура Тинькофф чемпионата России против «Тамбова» отметил важность результата.

— Конечно, это важный результат. Победа дает понять определенные ситуации, придает уверенность, — отметил Рхимов в эфире телеканала «Матч Премьер». — Сегодня команда выглядела неплохо. Однако я вижу моменты, которые мне не нравятся. Нам не хватает стабильной игры. Мы можем периодами выключаться из игры. Но в целом, положительный шаг команда в плане игры сделала. Нам нужно улучшать результаты.

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