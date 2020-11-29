Рахимов доволен игрой «Уфы» в матче с «Тамбовом»
16:12
Главный тренер «Уфы» Рашид Рахимов после матча 16-го тура Тинькофф чемпионата России против «Тамбова» отметил важность результата.
— Конечно, это важный результат. Победа дает понять определенные ситуации, придает уверенность, — отметил Рхимов в эфире телеканала «Матч Премьер». — Сегодня команда выглядела неплохо. Однако я вижу моменты, которые мне не нравятся. Нам не хватает стабильной игры. Мы можем периодами выключаться из игры. Но в целом, положительный шаг команда в плане игры сделала. Нам нужно улучшать результаты.
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 16-й тур. В РПЛ — троевластие
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