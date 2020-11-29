В «Тамбове» не стали связывать причины поражения от «Уфы» с финансовыми проблемами

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков прокомментировал поражение от «Уфы» (0:4) в матче 16-го тура Тинькофф РПЛ.

— Это одна игра, всё бывает, — сказал Худяков в интервью «СЭ». — Соперник давно не выигрывал, а сегодня у них залетело все, что можно. Не хочется обсуждать работу рефери, мы это не комментируем, но так или иначе удаление сыграло важнейшую, скорее всего, даже ключевую роль. В меньшинстве нам было тяжело. Связано ли такое крупное поражение с финансовыми проблемами? Нет, я бы не связывал эти темы напрямую. Ребята бились, старались. В отсутствии самоотдачи, желания кого-то упрекнуть нельзя. Но так сложилась игра. Удаление, не забили пенальти, просто не наш день. Плюс, надо отдать должное, очень хороший матч провел соперник.

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