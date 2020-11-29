РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

В «Тамбове» не стали связывать причины поражения от «Уфы» с финансовыми проблемами

16:09
29 ноября. Уфа. «Уфа» — «Тамбов» — 4:0. Фото ФК «Уфа»
29 ноября. Уфа. «Уфа» — «Тамбов» — 4:0. Фото ФК «Уфа»
Теги:

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков прокомментировал поражение от «Уфы» (0:4) в матче 16-го тура Тинькофф РПЛ.

— Это одна игра, всё бывает, — сказал Худяков в интервью «СЭ». — Соперник давно не выигрывал, а сегодня у них залетело все, что можно. Не хочется обсуждать работу рефери, мы это не комментируем, но так или иначе удаление сыграло важнейшую, скорее всего, даже ключевую роль. В меньшинстве нам было тяжело. Связано ли такое крупное поражение с финансовыми проблемами? Нет, я бы не связывал эти темы напрямую. Ребята бились, старались. В отсутствии самоотдачи, желания кого-то упрекнуть нельзя. Но так сложилась игра. Удаление, не забили пенальти, просто не наш день. Плюс, надо отдать должное, очень хороший матч провел соперник.
Разговоры про переезд в Краснодар? Это неправда, такое не обсуждалось. (Сергей Федоров)

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 16-й тур. В РПЛ — троевластие




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир