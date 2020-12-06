«Уфа» — самый неудобный соперник для Карпина
В 17-м туре РПЛ «Уфа» в гостях обыграла «Ростов» (1:0). Для Валерия Карпина это поражение стало четвертым в шести матчах против уфимского клуба (+1=1-4, мячи 2-6). Свою единственную победу 51-летний специалист одержал в начале этого сезона — в 4-м туре точный удар Кенто Хасимото позволил «Ростову» увезти три очка из Уфы.
Валерий Карпин против «Уфы» в чемпионате России
|
Дата
|
Город
|
Команда Карпина
|
Тренер Уфы
|
Счет
|
22.09.2018
|
Ростов-на-Дону
|
Ростов
|
Сергей Томаров
|
0:0
|
07.04.2019
|
Уфа
|
Ростов
|
Вадим Евсеев
|
0:1
|
18.08.2019
|
Уфа
|
Ростов
|
Вадим Евсеев
|
0:2
|
08.07.2020
|
Ростов-на-Дону
|
Ростов
|
Вадим Евсеев
|
1:2
|
23.08.2020
|
Уфа
|
Ростов
|
Вадим Евсеев
|
1:0
|
06.12.2020
|
Ростов-на-Дону
|
Ростов
|
Рашид Рахимов
|
0:1
Итого: +1=1-4, мячи 2-6
По количеству набранных очков в среднем за матч «Уфа» — самый неудобный соперник в тренерской карьере Валерия Карпина, среди тех противников, с которыми его команды провели более четырех игр. В шести матчах против клуба из столицы Башкирии «Ростов» Карпина набрал четыре очка — 0,67 в среднем. Против второго самого неудобного соперника, «Зенита», команды российского специалиста в среднем набирали чуть больше одного очка (1,06) за матч. (Денис Аль-Юсифи)
Самые неудобные соперники Валерия Карпина по набранным очкам в среднем за матч (больше четырех матчей)
|
Клуб
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
О
|
В ср.
|
Уфа
|
6
|
1
|
1
|
4
|
4
|
0,67
|
Зенит
|
17
|
5
|
3
|
9
|
18
|
1,06
|
Оренбург
|
6
|
2
|
1
|
3
|
7
|
1.17
|
Динамо
|
15
|
4
|
6
|
5
|
18
|
1,20
|
ЦСКА
|
18
|
6
|
4
|
8
|
22
|
1,22
|
Крылья Советов
|
12
|
4
|
5
|
3
|
17
|
1,42
|
Локомотив
|
19
|
8
|
3
|
8
|
27
|
1,42
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