«Уфа» — «Ротор»: Сысуев и Муллин выйдут на поле с первых минут
12:50
Стали известны составы на матч 10-го тура Тинькофф РПЛ «Уфа» — «Ротор». В составе гостей с первых минут выйдет нападающий Камиль Муллин, который вернулся в общую группу после заражения коронавирусом. Игра начнется в 14.00 (мск).
«Уфа»: Беленов, Плиев, Табидзе, Йокич, Данченко, Кротов, Алиев, Камилов, Карп, Сысуев, Жамалетдинов.
Запасные: Чернов, Аликин, Никитин, Бородин, Неделчару, Голубев, Емельянов, Фольмер, Алибеков, Бизяк, Гиоргобиани, Агаларов.
«Ротор»: Чондрич, Кверквелия, Степанов, Гогуа, Матрикарди, Алейник, Песегов, Макаров, Жигулев, Муллин, Фламарион.
Запасные: Довбня, Байрыев, Николаев, Донцов, Кипиани, Серченков, Колесниченко, Микелтадзе, Щербин.
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