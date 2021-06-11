Погребняк пока не знает, когда завершит карьеру

Бывший игрок сборной России и «Урала» Павел Погребняк рассказал, что пока не принял окончательного решения по поводу завершения карьеры.

«Тяжело сказать, на самом деле. Возможно, да, придется все закончить. Как бы ты ни ждал, ни готовился к этому моменту, все равно это очень грустно, но чем быстрее закончишь, тем быстрее найдешь себя в новой роли. Но, опять же, я в прошлом году подписал контракт с «Уралом» уже по ходу сезона, поэтому все возможно. Я в отличной форме. Решения принимаю все сам. Пока сам не знаю, сколько мне понадобится времени для принятия решения: может быть месяц, может два, а может неделю... Объявить я всегда успею. Вон (Роман) Павлюченко объявил, а во второй лиге забивает. Как это расценивать?» — цитирует Погребняка «РИА Новости».

Вчера, 10 июня, 37-летний футболист покинул «Урал», за который выступал с 2018 года.