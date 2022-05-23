ЦСКА вернет Чалова из аренды в «Базеле»

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо рассказал о будущем форварда Федора Чалова, который провел вторую половину сезона в аренде в составе «Базеля».

«Чалов? Да, Федор возвращается по истечении срока аренды», — приводит слова Брейдо Sport24.

«Базель» арендовал 24-летнего Чалова в минувшем феврале до конца сезона. В 14 матчах швейцарской суперлиги форвард забил четыре мяча и отдал три результативные передачи.

Контракт Чалова с ЦСКА рассчитан до лета 2024 года.