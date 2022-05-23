Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 20:17

ЦСКА вернет Чалова из аренды в «Базеле»

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо рассказал о будущем форварда Федора Чалова, который провел вторую половину сезона в аренде в составе «Базеля».

«Чалов? Да, Федор возвращается по истечении срока аренды», — приводит слова Брейдо Sport24.

«Базель» арендовал 24-летнего Чалова в минувшем феврале до конца сезона. В 14 матчах швейцарской суперлиги форвард забил четыре мяча и отдал три результативные передачи.

Контракт Чалова с ЦСКА рассчитан до лета 2024 года.

Источник: https://sport24.ru/
Федор Чалов
ФК Базель
ФК ЦСКА (Москва)
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Легенду советской тяжелой атлетики зарезал за деньги собственный сын
Запрещенный «флаг войны», американцы и алкоголь, женщина-тренер и сексизм. Главные скандалы на хоккейном ЧМ-2022
Материалы сюжета: РПЛ, лето-2022: главные события и новости, сборы и трансферы
«Уфа» обратилась в ЭСК по поводу судейства Иванова в матче с «Рубином»
Непомнящий: «Можно подумать о том, чтобы разделить РПЛ на две группы, ввести игры плей-офф»
«Урал» выкупит защитника Лео Гогличидзе у «Краснодара»
РФС выдал 42 лицензии для выступления в РПЛ и ФНЛ на будущий сезон
Президент «Урала»: «Теперь в РПЛ будет пять московских команд. А остальная Россия? Надо расширяться до 18-20 клубов»
Непомнящий поддержал расширение РПЛ до 18 команд
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Уфа» обратилась в ЭСК по поводу судейства Иванова в матче с «Рубином»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
23.07 20:00
Ростов – Динамо
 0 : 2
24.07 17:30
Химки – Зенит
 1 : 3
24.07 20:00
Локомотив – Арсенал
 3 : 1
24.07 20:00
Рубин – Спартак
 1 : 0
25.07 17:30
Урал – Краснодар
 0 : 3
25.07 19:00
Кр. Советов – Ахмат
 1 : 2
25.07 20:00
ЦСКА – Уфа
 1 : 0
26.07 19:00
Н. Новгород – Сочи
 1 : 0
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 17 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости