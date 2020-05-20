«Уфа», как не парадоксально, будет играть и для вас». Евсеев ответил своим подписчикам

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев опубликовал новый пост в Instagram.

— Пора всем вам, тем кто пишет мне такие комментарии, сказать спасибо, — написал Евсеев. — И сказать, что «Уфа», как не парадоксально, будет играть и для вас. Для тех, кто так относится ко мне, а значит и к моей команде.

Есть команда на всю жизнь, навсегда своя. Но и есть и те, которые чем-

то вызывают симпатию. Искренностью, открытостью (только не во время матчей).

И если я не на все ваши комментарии отвечаю, это не значит, что я их не читаю. Читаю. Спасибо вам! Болейте за нас!