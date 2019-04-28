"Уфа" в домашнем матче 26-го тура чемпионата России обыграла "Урал" со счетом 4:1. На гол Эрика Бикфалви уфимцы ответили мячами Андреса Вомбергара, Ондржея Ванека (с пенальти) и Силвестра Игбуна (дубль).

Добавим, что на 59-й минуте встречи с поля был удален защитник гостей Сергей Брызгалов за фол последней надежды.

Подопечные Вадима Евсеева после этой победы занимают 14-е место в турнирной таблице и находятся в зоне стыковых матчей.

Команда Дмитрия Парфенова, которая не проигрывала пять матчей подряд (4 победы, 1 ничья) находится на 10-м месте, однако может пропустить вперед себя "Рубин", который завтра играет со "Спартаком".

Чемпионат России

Премьер-лига

26-й тур

"Уфа" - "Урал" (Екатеринбург) - 4:1 (1:1)

Голы: Бикфалви, 16 (0:1). Вомбергар, 22 (1:1). Ванек, 52 - с пенальти (2:1). Игбун, 79 (3:1). Игбун, 90+1 (4:1).

"Уфа": Беленов, Живоглядов (Сухов, 88), Неделчару, Никитин, Йокич, Круговой, Сысуев (Кротов, 77), Карп, Ванек (Тилль, 54), Игбун, Вомбергар.

"Урал": Годзюр, Кулаков, Ароян, Брызгалов, Меркулов, Араторе (Димитров, 77), Емельянов, Егорычев (Фидлер, 55), Бикфалви, Эль-Кабир, Панюков (Поляков, 61).

Удаление: Брызгалов, 58 (фол последней надежды).

Судьи: Вилков (Нижний Новгород). Болховитин (Ленинградская область), Хатуев (Грозный).

28 апреля. Уфа. Стадион "Нефтяник".